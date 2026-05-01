Cuando Boyacá levantó las bicicletas para despedir a Cristian Camilo Muñoz
El regreso de Cristian Camilo Muñoz a Ventaquemada no estuvo marcado por una meta ni por una victoria, sino por un corredor de honor formado por cientos de ciclistas, niños y familias que llenaron la carretera de lágrimas, aplausos y bicicletas alzadas para darle el último adiós.
Las carreteras de Ventaquemada se llenaron de silencio, lágrimas y bicicletas levantadas al cielo para despedir al joven ciclista Cristian Camilo Muñoz, fallecido en Europa.
Desde temprano, cientos de personas comenzaron a reunirse sobre la vía que conecta el peaje Albarracín con el municipio para esperar la llegada de la caravana fúnebre.
Niños vestidos con uniformes de ciclismo sostenían globos blancos y carteles con mensajes de despedida.
A cada paso del recorrido aparecían aplausos, oraciones y muestras de afecto hacia el deportista boyacense, mientras familiares, amigos y habitantes acompañaban el regreso de quien consideran uno de los hijos ilustres de la región.
A la entrada de Ventaquemada, cientos de ciclistas realizaron uno de los homenajes más emotivos de la jornada. Levantaron sus bicicletas formando un corredor de honor para recibir el Cadillac fúnebre que transportaba el féretro de Cristian Camilo Muñoz.
La escena convirtió la entrada del municipio en un símbolo de respeto y despedida para el joven pedalista.
El cuerpo fue trasladado hasta el Teatro Parroquial, donde permanece en cámara ardiente. La velación se realizará en la parroquia San Antonio de Padua y las exequias tendrán lugar este 2 de mayo en el mismo templo parroquial.
La administración municipal celebró el legado deportivo, humano y social que deja Cristian Camilo Muñoz para las nuevas generaciones de ciclistas boyacenses.