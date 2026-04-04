Denuncian vertimiento de lixiviados en relleno sanitario de Sogamoso y piden investigación urgente

Sogamoso

El concejal de Sogamoso, Hernán Triana, denunció un posible vertimiento de lixiviados en el relleno sanitario Terrazas del Porvenir, tras una visita realizada junto a otros cabildantes, luego del llamado de la comunidad del sector.

De acuerdo con el concejal, habitantes de la zona alertaron en horas de la mañana sobre la presencia de un líquido oscuro que habría salido del relleno sanitario y que, al parecer, se estaría filtrando a través de canales que desembocan en el río Mata Yeguas.

“Logramos verificar en el sitio que el líquido proviene del relleno sanitario y, por sus características, todo indica que se trata de lixiviados”, señaló Triana.

El cabildante advirtió que la situación es preocupante, teniendo en cuenta que el relleno sanitario actualmente no está en funcionamiento debido a problemas previos en el manejo de estos residuos. Además, indicó que hay procesos en curso relacionados con la planta de tratamiento de lixiviados, que aún presenta dificultades operativas.

Según el concejal, durante la inspección se registró un segundo vertimiento, que aparentemente correspondería a agua tratada. “Lo que generó fue limpiar el rastro y borrar la evidencia del primer vertimiento. Tenemos pruebas en video”, afirmó.

Triana también aseguró que se están adelantando acciones formales como derechos de petición para solicitar los informes de la Secretaría de Hábitat y de Corpoboyacá, entidad que habría visitado el lugar posteriormente.

El concejal cuestionó la posibilidad de reabrir el relleno sanitario sin garantías ambientales. “No se puede hablar de reapertura cuando hay indicios de contaminación. La comunidad no está de acuerdo, aunque entendemos que es una necesidad regional”, puntualizó.