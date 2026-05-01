Ciudadanos protestaron en Tunja contra Urbaser por tarifas de aseo y manejo de residuos

Con plantones dentro y fuera del Concejo Municipal de Tunja, decenas de ciudadanos participaron en una jornada de protesta y Control Especial a la empresa Urbaser, cuestionando principalmente el incremento en las tarifas del servicio público de aseo, el modelo de manejo de residuos y los impactos ambientales generados en la vereda Pirgua. Durante la sesión especial, líderes sociales, comunales y representantes de la empresa expusieron sus posiciones frente a un debate que ha venido creciendo entre distintos sectores de la capital boyacense.

La gerente de Urbaser Tunja, Sandra Meneses, defendió la operación de la empresa y explicó que las actuaciones adelantadas se encuentran enmarcadas en la regulación vigente para la prestación del servicio público de aseo. Según señaló, la empresa ha venido desarrollando actividades relacionadas con procesos ambientales, operativos y de salud pública dentro del esquema autorizado por la normatividad nacional.

La líder social y ambiental Jenny Moreno aseguró que la principal inconformidad ciudadana está relacionada con las altas tarifas que actualmente pagan los usuarios y la falta de beneficios económicos reflejados en el cobro del servicio. «...Aquí lo que nos está uniendo a todos es la injusticia que consideramos que se está sometiendo a la ciudadanía por el mal manejo de los residuos. Las tarifas se podrían reducir siempre y cuando se aplicaran las eficiencias y rendimientos económicos de la empresa a favor de los usuarios...», afirmó Moreno durante la protesta. La dirigente cuestionó además que Urbaser reciba residuos de más de 125 municipios y cobre por tratamientos especiales sin que eso represente una disminución en los costos para los habitantes de Tunja. «...Nosotros exigimos transparencia en las tarifas y una migración del modelo de manejo de residuos hacia algo sostenible y aprovechable...», agregó.

Por su parte, el líder comunal Santiago Barrero señaló que además del debate sobre las tarifas, existen preocupaciones relacionadas con contribuciones y presuntos impactos ambientales en el sector de Pirgua. «...Las contribuciones están ahogando a algunos estratos, particularmente al estrato 5 y 6, donde se pagan cargas entre el 65 y el 85 por ciento sin tener en cuenta las condiciones particulares de cada vivienda...», aseguró. Barrero también denunció una presunta contaminación en la vereda Pirgua debido a la disposición de residuos en distintos pozos. «...Están generando una contaminación masiva y siguen abriendo más espacios para depositar desechos. Esa no puede ser la propuesta ambiental para la ciudad...», sostuvo.

Los manifestantes también cuestionaron la falta de acceso a información financiera de la empresa, señalando que esto dificulta el ejercicio de control político y ciudadano. «...Existe una asimetría de información porque Urbaser no deja conocer sus estados financieros de los últimos años. Así no se puede hacer un control eficiente...», afirmó Santiago Barrero. Mientras tanto, Jenny Moreno insistió en que la ciudadanía seguirá exigiendo la reducción de tarifas y la apertura a la libre competencia en el servicio de aseo. Según indicó, cerca de 300 personas participaron en la movilización entre el interior y las afueras del Concejo Municipal, donde continuó el debate sobre el futuro del modelo de residuos en Tunja.

La sesión, llegando hacia las 12 de la noche, aún no había terminado.