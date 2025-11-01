Bajó el desempleo en Armenia quedando en un dígito, aumenta la informalidad

Armenia

Como es habitual el DANE reveló las cifras de desempleo para el trimestre julio - septiembre del 2025 donde Armenia se ubicó en el puesto 12 entre las 23 ciudades principales del país.

Precisamente la capital quindiana registró una tasa de desempleo del 9,1% que comparado con el mismo periodo del año anterior que fue de 10, 8% refleja la disminución a un dígito.

El tema que sigue preocupando es el de la informalidad puesto que según el DANE aumentó ya que en el trimestre de julio a septiembre de 2024 registraba 41,9% y en ese mismo trimestre de este año en 42,7%.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Quindío, Diego León Caicedo destacó el resultado que se genera en cuanto a que el desempleo está a la baja.

“Si bien es cierto los porcentajes que se establecen a nivel nacional frente al desempleo ha disminuido lo que sí se hace frente a un análisis muy juicioso de este tema es que han aumentado los porcentajes de informalidad", mencionó.

A pesar de lo anterior dijo que cuando se establece un análisis más detallado sobre la situación se evidencia el incremento de la informalidad.

“Entonces, particularmente aquí en el Quindío hemos evidenciado que las faltas de oportunidades de empleo, porque no hay empresas que garanticen realmente unas condiciones laborales con todo la carga prestacional y laboral que requiere un empleador lo que ha conllevado a que efectivamente la gente tome la decisión de buscar su sustento diario a través de ventas de diferentes formas y pues aumentando de esta manera esa informalidad", advirtió.

Aseguró que respecto al departamento han identificado que la falta de oportunidades de empleo se deriva de que no hay empresas que garanticen las condiciones laborales idóneas para un empleador.

“Aquí es hacerle un llamado, al alcalde, al gobernador del Quindío de mirar cómo se activa el proceso de empresa. Si bien es cierto, la semana pasada desde la subcomisión se convocó a una feria de la empleabilidad, es claro también que las empresas que se vincularon allí ofertaron más de 950 plazas para los jóvenes, pero también hay que hacer una reflexión y es que en muchos casos cuando los jóvenes hacen el proceso frente a estas ferias de empleabilidad se encuentran que no hay las garantías 100% laborales en temas prestacionales y pagos salariales", alertó.

Frente a esto dijo que las personas optan entonces buscar su sustento diario a través de las ventas aumentando dicha informalidad.

En cuanto a la tasa de desocupación en la población joven de 15 a 28 años, Armenia registró 13,6% en el trimestre julio - septiembre del 2025.