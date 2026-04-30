A contrarreloj, RTVC cita a candidatos para destrabar debate presidencial

Tras la solicitud de siete candidatos presidenciales al Sistema de Medios Públicos RTVC para realizar debates conforme a la Ley de Garantías Electorales, y en medio de la contienda por la Casa de Nariño, la entidad dio un paso clave para avanzar en su organización.

RTVC convocó a una reunión este 30 de abril a aspirantes como Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, entre otros, con el fin de definir las condiciones y destrabar la realización de estos espacios de cara a las elecciones de 2026.

La citación, enviada en nombre de INRAVISIÓN-RTVC, invita a los aspirantes , o a sus delegados, a una reunión presencial para definir aspectos clave como formato, fechas y condiciones de los debates, que deberán realizarse antes del 31 de mayo de 2026.

El encuentro fue programado para este jueves 30 de abril, entre las 10:00 y 11:00 de la mañana, en las instalaciones de Inravisión Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano, en Bogotá.

Detrás de la convocatoria, una presión creciente por abrir el debate presidencial

La solicitud fue presentada por siete candidatos presidenciales: Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Sondra Macollins, quienes pidieron formalmente la realización de al menos tres debates antes del 31 de mayo.

En su planteamiento, propusieron que estos espacios se organicen mediante sorteo entre los 13 aspirantes, con el objetivo de garantizar equilibrio, visibilidad y condiciones equitativas en la recta final de la campaña presidencial.

El llamado a debates se da en un momento en el que la campaña ha estado marcada por la ausencia de confrontaciones directas en escenarios amplios y de alcance nacional, lo que ha limitado el contraste de propuestas frente a la ciudadanía.

A esto se suma que algunos candidatos han impulsado encuentros en otros espacios, como escenarios institucionales y académicos, que no han logrado reunir a todos los aspirantes, manteniendo el debate fragmentado y sin un cara a cara completo entre quienes buscan llegar a la Casa de Nariño.