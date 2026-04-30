Meryl Streep rechazó inicialmente hacer ‘El diablo viste a la moda’ para poder duplicar su salario

La actriz estadounidense Meryl Streep reveló en una entrevista grupal en el programa “Today” junto a sus compañeros de reparto de “El diablo viste de Prada 2”, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, que casi no interpreta el papel de Miranda Priestley.

“Sabía que iba a ser un éxito. Leí el guion; era genial. Me llamaron, me hicieron una oferta y dije: ‘No. No lo voy a hacer’. Quería ver si podía duplicar mi petición y enseguida me dijeron: ‘Claro’”, confesó Streep.

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“Tengo 56 años; ¡me tomó todo este tiempo comprender que podía hacerlo! Estaba segura. Estaba segura de que sería un éxito. Y sentía que me necesitaban. Y lo quería, pero si no querían hacerlo, no me importaba. Porque soy mayor; tengo 56 años y estaba lista para retirarme”, agregó.

A pesar del éxito de ‘El diablo viste a la moda’, Meryl Streep y Anne Hathaway se mostraron inicialmente reacias a la posibilidad de una secuela.

El desarrollo de la película comenzó en julio de 2024, con los cuatro actores principales confirmando que retomarían sus papeles, y David Frankel y Aline Brosh McKenna regresando como director y guionista, respectivamente.

El rodaje principal tuvo lugar entre junio y octubre de 2025 en Manhattan y Milán, con filmaciones adicionales en Newark, Nueva Jersey.

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En esta nueva entrega, Andy Sachs regresa a ‘Runway’ mientras Miranda Priestly se adapta al nuevo panorama mediático y la posición de la revista.

Se reencuentran con otra antigua asistente, Emily, que ahora dirige una marca de lujo con financiación que podría asegurar la supervivencia de ‘Runway’.