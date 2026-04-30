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30 abr 2026 Actualizado 14:02

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Karol G hace historia y vende tres fechas en el estadio El Campín de Bogotá en menos de 24 horas

La estrella de la música colombiana se presentará en la capital de la república los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2026.

Karol G performs at the 2026 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 3 on April 12, 2026 in Indio, California. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Karol G performs at the 2026 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 3 on April 12, 2026 in Indio, California. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk

Karol G performs at the 2026 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 3 on April 12, 2026 in Indio, California. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Matheo

Este jueves se conoció que la cantautora colombiana Karol G vendió tres estadios en Bogotá para los próximos conciertos de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’.

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¿En cuánto tiempo vendió las tres fechas?

En menos de 24 horas, la estrella del reguetón vendió 3 fechas para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El martes a las 10:00 de la mañana se abrió la primera fecha del viernes 4, fue sold out en una hora y luego se anunciaron las del sábado 5 y domingo 6, que se agotaron este jueves antes de 24 horas.

Karol G anunció su nueva gira mundial el pasado 21 de abril, que la llevará por 20 países y más de 39 estadios en Norteamérica, Europa y Sudamérica.

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Hace dos semanas se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival de Coachella en Indio, California.

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