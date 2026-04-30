Karol G hace historia y vende tres fechas en el estadio El Campín de Bogotá en menos de 24 horas

Este jueves se conoció que la cantautora colombiana Karol G vendió tres estadios en Bogotá para los próximos conciertos de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’.

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¿En cuánto tiempo vendió las tres fechas?

En menos de 24 horas, la estrella del reguetón vendió 3 fechas para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El martes a las 10:00 de la mañana se abrió la primera fecha del viernes 4, fue sold out en una hora y luego se anunciaron las del sábado 5 y domingo 6, que se agotaron este jueves antes de 24 horas.

Karol G anunció su nueva gira mundial el pasado 21 de abril, que la llevará por 20 países y más de 39 estadios en Norteamérica, Europa y Sudamérica.

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Hace dos semanas se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival de Coachella en Indio, California.