Karol G hace historia y vende tres fechas en el estadio El Campín de Bogotá en menos de 24 horas
La estrella de la música colombiana se presentará en la capital de la república los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2026.
Este jueves se conoció que la cantautora colombiana Karol G vendió tres estadios en Bogotá para los próximos conciertos de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’.
Lea también: Concierto de Shakira en Copacabana tendrá un impacto económico superior al de Madonna y Lady Gaga
¿En cuánto tiempo vendió las tres fechas?
En menos de 24 horas, la estrella del reguetón vendió 3 fechas para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
El martes a las 10:00 de la mañana se abrió la primera fecha del viernes 4, fue sold out en una hora y luego se anunciaron las del sábado 5 y domingo 6, que se agotaron este jueves antes de 24 horas.
Karol G anunció su nueva gira mundial el pasado 21 de abril, que la llevará por 20 países y más de 39 estadios en Norteamérica, Europa y Sudamérica.
Le puede interesar: Las estrellas del reguetón colombiano J Balvin y Ryan Castro son portada de la revista Rolling Stone
Hace dos semanas se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival de Coachella en Indio, California.