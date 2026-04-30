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30 abr 2026 Actualizado 18:54

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Santa Marta

Jornadas sociales transforman la vida de niños, jóvenes y adultos vulnerables en Santa Marta

Cerca de 700 personas recibieron de manera gratuita clases de comportamiento en la mesa, talleres de glamour y etiqueta, formación en valores y liderazgo.

Jornadas sociales transforman la vida de niños y jóvenes vulnerables en Santa Marta/ Cortesia

Jornadas sociales transforman la vida de niños y jóvenes vulnerables en Santa Marta/ Cortesia

Jornadas sociales transforman la vida de niños y jóvenes vulnerables en Santa Marta/ Cortesia

Santa Marta

En distintos barrios vulnerables de Santa Marta y otras zonas del Magdalena, cientos de niños y jóvenes de escasos recursos han encontrado en jornadas sociales y espacios de formación una oportunidad para fortalecer su autoestima, adquirir nuevos conocimientos y construir proyectos de vida alejados de escenarios de violencia y exclusión.

Cerca de 700 personas participaron en actividades enfocadas en liderazgo, valores, desarrollo personal y habilidades sociales, llevando acompañamiento y orientación a comunidades con limitado acceso a este tipo de iniciativas.

La iniciativa, liderada por Johana Bernier, llegó a 14 barrios y sectores con actividades enfocadas en valores, liderazgo, autoestima y desarrollo personal, creando espacios de integración y aprendizaje para poblaciones con limitado acceso a este tipo de procesos formativos, incluyeron talleres de comportamiento, integración, recreación y formación en valores, además de espacios de motivación que han permitido a muchos participantes descubrir talentos y reforzar su confianza.

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Líderes comunitarios destacan que este tipo de procesos no solo brindan aprendizaje, sino que también generan esperanza y nuevas oportunidades para niños y jóvenes que enfrentan dificultades económicas.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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