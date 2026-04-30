JEP asegura que por ‘equivocación humana’ se acreditó como víctima a ‘Simón Trinidad’

Bogotá

Horas después de que se conociera un documento de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz con unos anexos que indicaba que Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’ había sido acreditado como víctima directa dentro del caso 06 que investiga el Genocidio contra el partido político Unión Patriótica, esta justicia aclaró el tema.

En un comunicado la JEP aseguró que esta acreditación se trató de una ‘equivocación humana’ y contenía información preliminar sobre solicitudes que aún están en estudio por parte de esta justicia por lo que alias ‘Simón Trinidad’ no está acreditado como víctima.

“En dicha decisión, por una equivocación humana, se adjuntó un archivo de Excel denominado Anexo I que no corresponde al listado definitivo de personas acreditadas como víctimas ni como intervinientes especiales en el proceso judicial”.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz el documento contenía información preliminar sobre solicitudes de acreditación que aún se encuentran en estudio, por lo que no tiene efectos jurídicos ni define el reconocimiento de víctimas para participar en el Caso 06 que aborda el exterminio de la Unión Patriótica. Esto se debe a que la decisión se concentra en criterios generales del proceso de acreditación y deja la identificación de las personas reconocidas al anexo. El texto del auto no incluye pronunciamientos ni desarrollos sobre situaciones individuales de esa naturaleza, que requieren un análisis especial y detallado.

“Dentro de ese anexo aparecía el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’. La JEP aclara que su solicitud de acreditación no ha sido resuelta y, precisamente, continúa en evaluación”.

A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha acreditado 789 víctimas individuales y cinco sujetos colectivos en este proceso. Adicionalmente, se han recibido 700 solicitudes que están siendo analizadas.