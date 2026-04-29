JEP acredita como víctima directa a alias ‘Simón Trinidad’ dentro del caso 06 de la Unión Patriótica

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, determinó acreditar como víctima directa a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’ dentro del caso 06 que investiga el Genocidio contra el partido político Unión Patriótica.

Recordemos que desde diciembre del año 2025 alias ‘Simón Trinidad’ había solicitado ese reconocimiento como víctima por hechos ocurridos entre 1985 y 1987 cuando él militaba en la Unión Patriótica en Valledupar y asegura haber sido perseguido político antes de ingresar a la guerrilla de las Farc, donde llegó a ser negociador de paz y firmar el Acuerdo del año 2016.

Con esta acreditación alias ‘Simón Trinidad’ tendrá una participación especial en todas las fases de investigación del caso 06 relacionado con el exterminio de la Unión Patriótica.

“Se deberá garantizar la participación efectiva de las víctimas en la JEP con “(…) los derechos que da la calidad de interviniente especial según los estándares nacionales e internacionales sobre garantías procesales, sustanciales, probatorias, acceso a un recurso judicial efectivo y demás derechos aplicables.” De esta forma, el acto de acreditación de la condición de víctima ante la JEP le otorga, al mismo tiempo, la calidad de interviniente especial, garantizando así que tendrá las facultades necesarias para participar de manera efectiva en las actuaciones de la JEP”. Dice la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad”.

Pero pese a este reconocimiento como víctima, la decisión de la JEP no altera la situación judicial de alias ‘Simón Trinidad’ que recordemos permanece detenido en Estados Unidos pagando una pena de 60 años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses en el año 2003.

La Jurisdicción Especial para la Paz también dejó claro que este reconocimiento como víctima de alias ‘Simón Trinidad’ no implica automáticamente una priorización dentro de la investigación del caso 06 de la Unión Patriótica, porque eso dependerá del proceso mismo de indagación.