ADRES defiende resolución que flexibiliza entrega de soportes para giro de presupuestos máximos

El director de la ADRES, Félix Martínez, aseguró en diálogo con Caracol Radio que la reciente resolución que flexibiliza la entrega de soportes para el giro de recursos de presupuestos máximos no elimina los controles sobre estos dineros ni permite desembolsos sin supervisión, como han advertido algunos sectores del sistema de salud.

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La medida ha generado inquietudes entre representantes del sector médico y pacientes, quienes han expresado preocupación por la posibilidad de que se realicen pagos sin la verificación previa de facturas o documentos que respalden los gastos.

El director de la ADRES le sale al paso a las criticas

Martínez explicó en entrevista con Caracol Radio que los recursos de presupuestos máximos, al igual que los de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), son giros anticipados establecidos por la ley y, por tanto, no están sujetos a auditorías previas por parte de la ADRES.

“En ningún caso, ni en UPC ni en presupuestos máximos, hay exigencia de control previo de presentar y auditoría de facturas por parte de la ADRES”, afirmó el funcionario.

Según explicó, la entidad venía solicitando información relacionada con medicamentos, pacientes atendidos y facturas para facilitar las auditorías posteriores, pero la demora en la entrega de esos reportes estaba retrasando el desembolso de recursos, especialmente en el caso de la Nueva EPS.

“Simplemente flexibilizamos el plazo de entregar la información, que es un asunto interno de la ADRES, no es una auditoría ni un control previo”, señaló Martínez.

El director insistió en que la resolución no elimina la obligación de presentar soportes ni modifica los mecanismos de control existentes.

Por el contrario, recordó que la ley permite realizar auditorías posteriores sobre la ejecución de estos recursos y que las EPS deberán justificar cada peso recibido.

“Sí o sí, porque ahí sí hay autorización legal para hacer auditoría posterior de la utilización de cada peso”, explicó en este medio de comunicación.

Martínez advirtió además que las entidades que no logren soportar adecuadamente el uso de los recursos podrían enfrentar consecuencias en futuras asignaciones presupuestales.

“Si no lo presenta y no justifica el gasto con precisión, va a tener una reducción de los recursos para la vigencia siguiente”, indicó.

De acuerdo con la ADRES, el principal objetivo de la medida es evitar que trámites administrativos retrasen los pagos a proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, afectando la atención de los usuarios.

En ese sentido, el director de la ADRES aseguró que mantener represados estos recursos podía impactar especialmente a pacientes con enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas.

“Se iban a retrasar en el pago a los proveedores de medicamentos y los pacientes de alto costo, estos pacientes de enfermedades huérfanas se iban a ver afectados por este requisito meramente administrativo”, afirmó.

La entidad sostiene que el cambio busca garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y el suministro de medicamentos, mientras las EPS completan la documentación requerida para las auditorías posteriores que servirán de base para calcular los presupuestos máximos de las siguientes vigencias.