“El decreto es el salvavidas para la recuperación de la emergencia”: alcaldes del Caribe a la Corte Constitucional. Foto: prensa UNGRD.

Montería

Desde la ciudad de Montería, más de 20 alcaldes de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, solicitaron a la Corte Constitucional mantener activos los decretos de emergencia tras el paso del frente frío que dejó a miles de familias damnificadas en el mes de febrero de 2026.

Según los mandatarios municipales, esta medida sería el “salvavidas” para superar la emergencia.

“Hoy le imploramos, le pedimos con todo respeto que examinen bien la decisión que van a tomar y que mantengan en firme este decreto de emergencia social, económica y ambiental, que es la esperanza que tenemos los alcaldes de Córdoba y estos otros departamentos para la reconstrucción de nuestro territorio, para la reconstrucción de nuestra economía”, expresó el alcalde de Ayapel, Córdoba, Hugo Pinedo.

Mientras, el alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, manifestó que “el decreto es el salvavidas para la recuperación de la emergencia, no solamente en los 25 distritos de Córdoba, sino en todos los municipios de los departamentos afectados por este frente frío. Desde el sentimiento de los campesinos, desde el sentimiento de las juntas y la productividad agropecuaria de nuestros territorios, se nos hace necesario que sea aprobado ese decreto. Es la única herramienta que tenemos para poder recuperar toda la afectación que hemos tenido y para poder salir adelante de manera integral”.

Tras lo expuesto, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respaldó el llamado de los mandatarios municipales y advirtió que “tumbar los decretos afectaría a más de 120 mil familias en ocho departamentos del país”.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ha insistido en que la recuperación del departamento costaría más de 5 billones de pesos y solo en Tierralta se estimaría un billón de pesos.

“Esos recursos no los tiene ni el municipio, ni el departamento, ni siquiera el Gobierno; solo podrían obtenerse a través del decreto de emergencia”, aseguró el alcalde Contreras.

El llamado unánime de los alcaldes a la Corte Constitucional se dio durante la construcción del Plan de Recuperación Temprana, liderado por la UNGRD, que orientaría la inversión de $8,7 billones destinados a superar la emergencia en los territorios afectados.

“La fase de recuperación temprana está proyectada para un periodo de hasta dos años y busca garantizar derechos básicos a la población damnificada, como vivienda digna, acceso a agua potable, salud, educación, seguridad alimentaria, infraestructura, obras de mitigación del riesgo y recuperación de suelos”, detalló la UNGRD.

Finalmente, los alcaldes advirtieron que “la eventual anulación de estos decretos por parte de la Corte Constitucional podría afectar gravemente la capacidad institucional para responder a la crisis humanitaria, ambiental y económica que enfrentan sus municipios”.

Carta de los alcaldes a la Corte Constitucional. Ampliar Carta de los alcaldes a la Corte Constitucional. Cerrar

Ampliar Cerrar