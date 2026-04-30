Director de la UNP advirtió que familia de Miguel Uribe estaría siendo manipulada por su abogado

Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) compareciendo ante la Fiscalía General de la Nación sobre la presunta omisión en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo.

Justicia

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aseguró que la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay estaría siendo manipulada por su abogado.

“Ellos tienen una equivocación en la percepción de cómo se evalúa el riesgo y quién determina las medidas, no lo conocen (…), han sido un poco manipulados por el abogado y están en una creencia que es equivocada”, aseguró.

Rodríguez se pronunció en medio del interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General de la Nación, que investiga los hechos relacionados con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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El director de la UNP fue citado en medio de la indagación por la presunta omisión en las medidas para reforzar el esquema de seguridad de Uribe Turbay.

También aseguró que no hubo omisión en la aplicación de las medidas de protección del precandidato presidencial.

“Absolutamente no, nosotros hicimos todo lo que norma y la obligación que nos plantea nuestra misionalidad, frente a lo que había que hacer. Todo lo de la UNP se hizo al pie de la letra”, afirmó.

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Abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay rechazó declaraciones del director de la UNP

El abogado Víctor Mosquera, representante de las víctimas, rechazó las afirmaciones del director de la UNP y aseguró que carecen de sustento.

Según indicó, de haberse aplicado correctamente los protocolos de protección, el desenlace habría sido distinto y el senador Miguel Uribe Turbay “estaría con nosotros”.

El jurista insistió en que el esquema asignado no era suficiente frente al nivel de riesgo.

“Es imprescindible precisar que el precandidato Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.) solicitó oportunamente el reforzamiento de su esquema de seguridad, incluyendo medidas extensivas para su núcleo familiar. Dicha solicitud fue reconocida mediante resolución suscrita por el propio director de la UNP, en la cual únicamente se accedió a una protección extensiva, sin que se produjera un aumento real del esquema de seguridad”, indicó.

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Mosquera explicó que, en términos concretos, se asignaron tres hombres de protección para un grupo familiar de siete personas, lo que —a su juicio— evidenció una respuesta insuficiente frente a las condiciones de riesgo.

Además, cuestionó que, tras el atentado, el propio director de la UNP hubiera reconocido públicamente debilidades en el esquema, pero que, con el paso del tiempo, esa postura cambiara, generando versiones contradictorias e incluso trasladando responsabilidades a otras entidades.