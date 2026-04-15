Caso Miguel Uribe: Augusto Rodríguez, director de la UNP, declarará ante la Fiscalía el 30 de abril

El próximo 30 de abril, la Fiscalía General de la Nación escuchará en interrogatorio de indiciado al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, dentro de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La diligencia, programada para las 10:00 de la mañana, fue solicitada por el propio funcionario y busca establecer si habría incurrido en alguna responsabilidad penal por omisión en relación con el crimen.

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