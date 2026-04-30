Hasta el 5 de mayo Caicedo será el centro de la celebración de la Noviolencia en Antioquia

Caicedo, Antioquia

El municipio de Caicedo, en el occidente antioqueño, fue reconocido por la organización Pace e Bene, de la comunidad franciscana, como miembro de la Red de Ciudades Noviolentas, una iniciativa que agrupa a 30 territorios del mundo comprometidos con el desarrollo pacífico y la resolución no violenta de conflictos. En la red figuran ciudades como Cincinnati, Austin y Chicago, en Estados Unidos.

El reconocimiento se da en el marco del Ecosistema de Sembradores de Paz, constituido durante la Cumbre Internacional de Noviolencia 2025, realizada en noviembre pasado por organizaciones sociales, educativas y culturales regionales y nacionales.

Un recorrido por la paz

Desde el 29 de abril, líderes y voceros de la noviolencia, convocados por Colombia Noviolenta, iniciaron un recorrido que partió desde La Alpujarra, en Medellín, y que culminará este viernes 2 de mayo en Caicedo. Durante su tránsito por los municipios de San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, desarrollan conferencias dirigidas a estudiantes y jóvenes, con el propósito de fortalecer y ampliar las comunidades comprometidas con esta filosofía, que completa cerca de 25 años de construcción colectiva.

De manera simultánea, desde el municipio de Dabeiba se alistan delegaciones de líderes comunitarios de esta localidad, así como de Uramita, Cañasgordas, Giraldo, Buriticá y Santa Fe de Antioquia, convocadas por el Movimiento Cultural Ancestral, quienes se encontrarán con la comunidad de Caicedo durante los días centrales de la conmemoración.

Mayo Florece por la Vida

La agenda hace parte de “Mayo Florece por la Vida”, una iniciativa que mantiene viva la memoria de los cafeteros caicedeños que, en los años 2001 y 2002, defendieron sus cosechas frente a los robos perpetrados por la entonces guerrilla de las Farc.

Durante la primera semana de mayo, caicedeños y urraeños participarán en actividades culturales como el 1.° Festival del Cine y la Conversa en Urrao, marchas solidarias, siembras de palmas de cera y la entrega del premio Godoya Antioquensis, otorgado por la corporación VIDEPAZ.

El lunes 5 de mayo, cuando se conmemora un aniversario más de la masacre de Mandé, en Urrao, la comunidad de Caicedo rendirá homenaje a las víctimas del conflicto armado con una velatón en el Puente del Vaho de Anocozca.