Fallece Jaime Henríquez Gallo, empresario clave en el desarrollo de Urabá

Medellín, Antioquia

El empresario antioqueño Jaime Henríquez Gallo falleció, según confirmaron organizaciones del sector productivo, que destacaron su papel en la transformación económica y social de la región de Urabá.

Henríquez Gallo fue reconocido como uno de los líderes del sector bananero en Antioquia, con una trayectoria vinculada a la agroindustria y al fortalecimiento de proyectos empresariales en esa subregión del departamento.

Liderazgo en el sector bananero y empresarial

Durante su carrera, estuvo ligado a Unibán, una de las principales comercializadoras de banano del país, desde donde impulsó procesos de modernización productiva, apertura de mercados internacionales y fortalecimiento del gremio.

Su gestión también estuvo marcada por el impulso a iniciativas que buscaban mejorar la competitividad del sector agrícola, así como la generación de empleo y desarrollo económico en Urabá.

Además de su rol empresarial, fue un actor relevante en espacios gremiales y de articulación público-privada, promoviendo proyectos estratégicos para la región.