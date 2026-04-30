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30 abr 2026 Actualizado 16:02

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Medellín

Fallece Jaime Henríquez Gallo, empresario clave en el desarrollo de Urabá

El dirigente empresarial fue referente del sector bananero y del desarrollo regional en Antioquia.

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Medellín, Antioquia

El empresario antioqueño Jaime Henríquez Gallo falleció, según confirmaron organizaciones del sector productivo, que destacaron su papel en la transformación económica y social de la región de Urabá.

Henríquez Gallo fue reconocido como uno de los líderes del sector bananero en Antioquia, con una trayectoria vinculada a la agroindustria y al fortalecimiento de proyectos empresariales en esa subregión del departamento.

Liderazgo en el sector bananero y empresarial

Durante su carrera, estuvo ligado a Unibán, una de las principales comercializadoras de banano del país, desde donde impulsó procesos de modernización productiva, apertura de mercados internacionales y fortalecimiento del gremio.

Su gestión también estuvo marcada por el impulso a iniciativas que buscaban mejorar la competitividad del sector agrícola, así como la generación de empleo y desarrollo económico en Urabá.

Además de su rol empresarial, fue un actor relevante en espacios gremiales y de articulación público-privada, promoviendo proyectos estratégicos para la región.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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