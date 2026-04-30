Antioquia se endeuda a corto plazo: la mayoría de créditos en 2025 por menos de $1 millón

Antioquia

Los créditos en Antioquia durante 2025 estuvo marcado por decisiones rápidas y montos de bajo alcance, alineados con las necesidades cotidianas de liquidez de los distintos hogares. Lo pone así en evidencia un análisis del FGA (Fondo de Garantías) con datos de TransUnion.

Estos muestran cómo el uso de financiamiento entendido como formal, se ha orientado principalmente a cubrir gastos de rápido alcance más que a proyectos de largo plazo. Según el informe el 64% de los desembolsos se concentró en créditos inferiores a $1 millón.

Una proporción pequeña se ubicó en rangos superiores al millón, tendencia que afirma que los usuarios están recurriendo al crédito para resolver algunos faltantes puntuales en su flujo de caja.

En términos de plazos, se predomina igualmente la inmediatez; esto debido a que cerca del 67% de las operaciones se tomaron menos de un año, con una concentración en créditos de solo seis meses aproximadamente. El 19% correspondió a obligaciones superiores a dos años.

El comportamiento por el nivel de ingresos reflejan la dinámica, con un 35% de los desembolsos realizados por personas con ingresos más o menos inferiores a un salario mínimo; un 33% adicional para quienes reciben entre uno y dos salarios mínimos, representando más de dos tercios del total.

A nivel sociodemográfico, el crédito se concentra principalmente en los estratos 3, 2 y 1, con participaciones del 38%, 29% y 11%, respectivamente. Este patrón confirma que los hogares de ingresos medios y bajos están utilizando el crédito como una herramienta clave para apalancar sus finanzas personales.

El perfil de los usuarios también muestra diferencias importantes. Las mujeres lideran la toma de crédito con el 61% de participación.

Por edades, las personas entre 26 y 40 años concentran el 43% de los desembolsos, seguidas por los grupos de 51 a 70 años (22%) y de 41 a 50 años (21%). En contraste, los jóvenes menores de 25 años representan el 13%, mientras que las personas de 71 años o más apenas alcanzan el 1%, lo que evidencia una oportunidad de inclusión en este segmento.

Finalmente, en el perfil demográfico, las mujeres representan el 61% de los créditos otorgados. Por edades, las personas entre 26 y 40 años concentran el 43% de los desembolsos, mientras que los jóvenes menores de 25 años participan con el 13%.

En contraste, las personas de 71 años o más representan apenas el 1%, lo que evidencia una oportunidad de inclusión en este segmento.

En conjunto, estos resultados muestran que Antioquia es una región donde el crédito está profundamente integrado a la economía cotidiana de los hogares, cumpliendo un rol fundamental para sostener el consumo y atender necesidades financieras inmediatas”, señaló Camilo Arango, Vicepresidente Financiero y Administrativo de FGA Fondo de Garantías.