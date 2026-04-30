Doble homicidio en Amalfi: madre e hija fueron asesinadas por un grupo armado

Amalfi, Antioquia

Una madre y su hija fueron asesinadas en zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño, a manos de un grupo armado este 29 de abril.

El doble homicidio ocurrió en la vereda Los Trozos, donde, según información preliminar, la estructura criminal habría retenido a la madre, campesina y dueña de una finca, durante varias horas. Al parecer, su hija, al no tener noticias de su paradero, salió a buscarla, siendo interceptada por hombres armados.

Horas más tarde, la comunidad alertó el hallazgo de las dos mujeres sin vida.

Investigaciones del doble homicidio en zona rural de Amalfi

Este crimen se registra en una zona marcada por antecedentes de violencia. En este mismo sector, en 2025, el frente 36 de las disidencias de las FARC derribaron un helicóptero de la Policía, ataque que dejó a 13 uniformados muertos.

Las autoridades señalaron que bajo ese panorama, por razones de seguridad, ni el Ejército ni la Policía Nacional ingresaron al área, por lo que fueron unidades del Cuerpo de Bomberos de Amalfi las que se desplazaron desde el casco urbano para rescatar los cuerpos.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Amalfi rechazó lo ocurrido y confirmó que el caso ya es investigado por las autoridades competentes.

La administración municipal pidió celeridad en las pesquisas para evitar la impunidad y reiteró su condena a toda forma de violencia contra las mujeres y líderes de la población, así como su compromiso con la defensa de la vida y los derechos humanos.