CIDH evaluará caso contra el Estado colombiano por demoras en restitución de tierras a 21 familias

Medellín

Tras más de 23 años sin una decisión judicial de fondo, el caso de despojo de 21 familias de la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora deberá definir si abre un proceso formal contra el Estado colombiano por la prolongada falta de restitución de sus tierras.

La Fundación Forjando Futuros, que representa a las víctimas de la vereda La Teca, en Turbo, acudió al sistema interamericano luego de que el Estado colombiano respondiera que en este caso “no se han agotado los recursos internos disponibles, ni se ha excedido el plazo razonable para su resolución”.

“Llevamos 23 años de trámites, procedimientos, recursos, instancias, diferentes autoridades y nada. El Estado colombiano alega ante tribunales internacionales que eso aún es poco tiempo, que tiene más tiempo para hacer trámites. Esperemos que no muera más gente, esperando que la Unidad de Restitución de Tierras le devuelva sus predios”, manifestó Gerardo Vega Medina, abogado de Forjando Futuros.

Caso La Teca

Los hechos se remontan a 2003, cuando estructuras paramilitares forzaron la venta de los predios mediante amenazas. Desde entonces, las familias han atravesado múltiples instancias judiciales y administrativas sin lograr la devolución de sus tierras.

En 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció el desplazamiento forzado, pero no ordenó restitución. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras confirmó el despojo, sin medidas efectivas. En 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició el proceso de restitución, que sigue sin decisión. Desde 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce a las familias como víctimas, sin avances en reparación. Y en 2025, una sentencia de Justicia y Paz contra el Bloque Bananero tampoco resolvió la devolución de los predios.

Mientras avanzan los trámites, cuatro de las víctimas han fallecido sin ver una solución: Edelmira Chiquillo Fuentes, Alberto Padilla Ruiz, Darío de Jesús Bolívar y Aquibaldo Palacios Agualimpia.