Cerca de 130.000 habitantes piden desmontar un peaje sobre la Troncal de Occidente en Caldas

Caldas

Los delegados del INVÍAS socializaron las tarifas diferenciales que aplicarían en el peaje San Clemente, por donde pasan habitualmente habitantes de Anserma, Riosucio, Quinchía y Guática. A pesar de recaudar, aproximadamente, $ 3.000 millones anuales, el estado de la carretera es regular, por lo que los viajeros solicitan desmontar la caseta, ya que no hay inversión en el corredor vial.

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“Este peaje es administrado por INVÍAS Caldas, lleva más de 40 años y la comunidad exige su desmonte. Actualmente, el Instituto Nacional de Vías tiene 38 peajes a nivel nacional, de los cuales 12 no tienen tarifa diferencial y uno de esos es San Clemente, el objetivo es que ese precio baje de $ 12.700 a $ 7.700”, explica Lina María Arango, integrante del colectivo nacional ‘No más abuso de peajes’.

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Incluso, los mandatarios municipales de dichas poblaciones de Risaralda, se unieron al llamado de la comunidad en quitar el peaje, aunque mencionado recaudo no es significativo para el gobierno nacional, sí para los viajeros y cerca de 130 mil habitantes de estas localidades, comenta Lina María Arango.

La socialización de la tarifa diferencial continuará en otros municipios cercanos, mientras desde el nivel central estudian la propuesta de desmontar dicho peaje.