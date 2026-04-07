Nueva EPS debe más de $ 8.500 millones de pesos a tres hospitales en Manizales

A pesar de que la delegación de la Secretaría de Salud de Manizales viajó a Bogotá a reunirse con los directivos de la Nueva EPS a conciliar los pagos pendientes, al parecer, desde la entidad promotora de salud incumplieron una fase de los giros pendientes a los hospitales Santa Sofía, SES Universitario de Caldas y San Isidro.

“Hicimos unos acuerdos de pago, para Santa Sofía eran alrededor de $ 2.500 millones, para el SES Hospital de Caldas le correspondían cerca de $ 5.000 y se habría destinado $ 1.000 millones para San Isidro y no han cumplido con la palabra, por eso estas entidades atraviesan una situación crítica”, señala David Gómez Springtube, secretario de Salud de la ciudad de Manizales.

Salarios y medicamentos pendientes

Sumado a dichas deudas, la entrega de medicamentos es otro factor que ha perjudicado a miles de pacientes. Además, también se ha visto afectado el talento humano de la salud, ya que no les pagan sus salarios a tiempo.

“En particular en el Hospital San Isidro estamos atrasados en los pagos de muchos funcionarios y en el pago de insumos médicos que necesitamos para prestar los servicios, motivo por el cual, la situación es muy crítica y, posiblemente, toque cerrar la atención a la Nueva EPS esta semana”, enfatiza el jefe de la cartera municipal.

El mes pasado, la Nueva EPS abonó 1.000 millones de pesos, pidió a la entidad territorial gestionar una documentación para adelantar pagos, no obstante no la cartera no se ha saldado.

“Es muy grave la situación en todo el país y en particular en Manizales, porque afecta a las personas más vulnerables, ya que no les entregan las medicinas y tampoco los podemos atender en los hospitales, esto es una responsabilidad del gobierno nacional y del Ministerio de Salud, definitivamente, nos tienen abandonados a los prestadores de salud”, manifiesta Gómez Springtube.

Posiblemente, esta semana se suspenderán los servicios a más de 30.000 usuarios de Nueva EPS en la capital del departamento de Caldas.