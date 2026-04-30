Dos hombres atacaron con un machete a una docente en zona rural en Marquetalia (Caldas)

Marquetalia, Caldas

La docente Cenelia Vásquez Cárdenas fue atacada con un machete por parte de dos hombres en la vereda La Bamba, en Marquetalia (Caldas), donde sufrió graves heridas en diversas partes de su cuerpo.

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Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladada al Hospital San Félix en La Dorada, donde se encuentra en observación. Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas, entrega el reporte oficial.

“La profesora resultó gravemente lesionada por recibir un ataque con un objeto cortocontundente, tipo machete; está recibiendo atención médica especializada y rogamos por su recuperación. Informamos que hay una persona capturada por este hecho y, de la mano de las autoridades investigativas y operativas, llegaremos hasta las últimas consecuencias para resolver a cabalidad este suceso que consterna al magisterio caldense”.

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Igualmente, desde la Secretaría de Educación de Caldas, rechazan el acto violento contra la integrante del magisterio. Mediante un comunicado señalan que “... No toleramos ningún tipo de agresión contra nuestros docentes, ellos representan la esperanza de nuestras comunidades, especialmente, en zonas rurales donde su labor transforma vidas. Acompañamos de manera articulada con las autoridades competentes confiando en que se hará justicia y se garantizará la judicialización del responsable”.

Por último, la autoridad departamental invita a resolver los conflictos de manera pacífica y envían un mensaje de solidaridad a la familia de la profesora afectada.