“El presidente Petro pretende incendiar las elecciones”: Juan Daniel Oviedo

Manizales

En medio de la multitud que lo recibió al mediodía del domingo 5 de abril en el parque principal del municipio de Villamaría (Caldas), Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia, aseveró solicitando al presidente Gustavo Petro en publicar las presuntas interceptaciones telefónicas al candidato Abelardo de La Espriella.

Le puede interesar: Policía Nacional se pronunció sobre la muerte del conductor de un camión entre Manizales - Medellín

“Necesitamos a un presidente que nos eche chisme y nos enrede, hágalo saber bajo qué investigación se ordenaron esas interceptaciones, publíquelo. Si tiene esa información que le da carácter privilegiado para desestabilizar las campañas políticas es dar espacio al presidente para incendiar las elecciones y gane Iván Cepeda y no lo podemos permitir. Nos quedan 60 días, por lo que debemos despertar emociones, confianza y alegría en los colombianos para encontrar un camino mejor”.

Lea también: Estos son los dígitos exentos de pico y placa ambiental para ir al PNN Los Nevados en Semana Santa

Por otra parte, se refirió a los recientes hechos violentos que han sucedido en algunos departamentos del país como Antioquia y Cauca, afirmó que eso no será impedimento para que la siguiente jornada electoral se cumpla a cabalidad. “Yo creo que nos quieren hacer sentir incertidumbre, pero Colombia debe tener claro que la organización electoral por parte de la registraduría garantiza que tendremos resultados transparentes y efectivos, por lo que los asumiremos y, seguramente, nos llevarán a una segunda vuelta presidencial y con más emoción lograremos con Paloma Valencia llegar a la presidencia”.

Empleo formal en el Eje Cafetero

El exdirector del DANE, describió que a la informalidad siempre se la ha dado la espalda, no obstante, asegura que Manizales en un ejemplo de la ocupación laboral en Colombia. Lamenta el problema estructural de empleo que hay en Pereira y Armenia, dice que con la exsenadora Paloma Valencia, se sentarán con los privados para financiar la estructura terrestre y aérea, especialmente.

Lea también: El Hospital Santa Sofía, en Caldas, vuelve a suspender servicios a afiliados de Nueva EPS

“Aquí nos sentaremos con el sector privado y la academia a definir las fuerzas productivas de la región como el turismo, la agroindustria y la tecnología para que el Eje Cafetero tenga un impulso de crecimiento y que esa plata que surge de acá nos ayude a construir la infraestructura terrestre y aérea, como el Aeropuerto del Café, el cual debemos aterrizar en función de las necesidades y que construiremos de la mano con los gobiernos locales y analizar si es necesaria una articulación con el Aeropuerto Internacional Matecaña”.

Agregó que gracias a la cercanía con Puerto Antioquia, Manizales y Caldas se convertirán en territorios más competitivos, “entonces con las necesidades reales de la región y no con las fuerzas políticas tradicionales o con los que pretenden que poner plata y robársela como ha sucedido, esta vez no será así, sacaremos adelante el Aeropuerto del Café”.