Boyacá y Nestlé impulsan millonaria apuesta para fortalecer la cadena del cacao en Occidente

La Gobernación de Boyacá y represrntantes de Nestlé Colombia avanzaron en una mesa de trabajo para fortalecer la cadena agroindustrial del cacao en la provincia de Occidente. El encuentro, realizado desde Casa Boyacá, contó con la participación de Carlos Barragán, director de Asuntos Corporativos de la compañía, además de delegados de la Red de Cacaoteros de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Fundeagro y Asocacao. El objetivo principal fue definir acciones para impulsar la producción, transformación y comercialización del cacao boyacense.

Uno de los principales compromisos anunciados es la ejecución de una inversión de 2.630 millones de pesos por parte de la Gobernación, recursos que serán destinados a la adecuación y modernización total de la Planta de Transformación de cacao en San Pablo de Borbur. Según lo acordado, este proyecto beneficiará a 10 municipios y 13 asociaciones productoras. Además, se trabajará en la formulación de una planta alcalinizadora de cacao, una apuesta que busca mejorar la relación comercial con grandes empresas y aumentar la competitividad del producto regional.

Durante la reunión también se definió que el subproducto del cacao será entregado listo a Nestlé Colombia, mientras la planta de San Pablo de Borbur avanza en procesos de certificación de productores y en la construcción del perfil sensorial del cacao boyacense. Al mismo tiempo que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá liderarán la formulación de un modelo de gobernanza que garantice la sostenibilidad del proyecto.

Se proyecta el cacao de Boyacá como uno de los motores de desarrollo rural y económico para el departamento.