Así quedó Junior en su grupo de Copa Libertadores tras empate entre Palmeiras y Cerro Porteño

Terminó la fecha 3 de la fase de grupos para el Grupo F de la Copa Libertadores. Si bien el Junior de Barranquilla perdió, puedo haber acabado en una situación más complicada con el resultado del juego entre Cerro Porteño y Palmeiras en Paraguay.

En el caso del conjunto Tiburón, cayó 2-0 en su visita a Sporting Cristal de Perú. La acción determinante en el juego fue la expulsión de Jermein Peña al minuto 21 de partido, en una acción que se le ha reprochado incluso desde la interna del plantel al defensor.

El equipo de Alfredo Arias estaba haciendo un buen papel, aun con un hombre menos. Sin embargo, al minuto 52′ Santiago González abrió el marcador con un remate desde el borde del área y luego selló el triunfo Catriel Ceballos al 90+1′.

Empate entre Cerro y Palmeiras para mantener con vida al Junior

Palmeiras pudo haber acabado la primera rueda de la fase de grupos como líder con 7 unidades. Sin emabrgo, Cerro Porteño lo frenó en su casa y empataron 1-1. En este encuentro, el colombiano Jhon Arias marcó al minuto 33′ y Carlos Pereira anotó autogol a favor del cuadro paraguayo al 72′.

Este empate le permite al conjunto barranquillero seguir con el anhelo de lograr la clasificación a octavos de final, aunque para eso deberá comenzar a recomponer camino y ganar como mínimo sus dos próximos juegos en casa y tratar de rescatar un empate en el choque final ante el conjunto brasileño.

Posiciones Grupo F

Pos Equipo PTS PJ DF 1 Sporting Cristal 6 3 2 2 Palmeiras 5 3 1 3 Cerro Porteño 4 3 0 4 Junior 1 3 -3

¿Cuándo vuelve a jugar Junior en Libertadores?

Junior volverá a actuar en Liga colombiana y posteriormente se enfocará en el encuentro ante Cerro Porteño el próximo jueves 7 de mayo desde las 9:00 p.m. hora de Colombia. Luego recibirá a Sporting Cristal el 20 de mayo y cerrará ante Palmeiras de visita el 28 de mayo.