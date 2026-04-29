Soluciones W: a sus 71 años, un cartagenero sigue persiguiendo su sueño académico gracias a Berlitz

A los 71 años, cuando muchos creen que los sueños académicos ya quedaron atrás, Alejandro decidió demostrar lo contrario. Desde Cartagena, este fiel oyente de 6AM W llegó a los micrófonos con una historia que conmueve por su tenacidad y por la profunda lección que deja: nunca es tarde para aprender.

Su camino no ha sido sencillo. Se graduó como profesional a los 65 años, luego cursó una especialización y hoy, contra todos los pronósticos, avanza en el segundo semestre de una maestría. Una meta enorme, especialmente en una etapa de la vida en la que muchos ya han dejado de estudiar. Para él, en cambio, el conocimiento se convirtió en una forma de vivir.

“Quiero graduarme, quiero al finalizar poder presentar mi nivel de inglés y por eso le escribí”, contó al aire en 6AM W.

La dificultad estaba en un requisito puntual pero decisivo: para obtener su título debía certificar inglés en nivel dos. Sin empleo y dependiendo económicamente de su hija, acceder a un curso especializado no era una posibilidad real.

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Lo que hace aún más admirable su historia es que Alejandro no estudia por obligación ni por necesidad inmediata. Lo hace por convicción, por pasión y por la idea de que el crecimiento personal no tiene fecha de vencimiento.

En un país donde muchas veces la edad se convierte injustamente en una barrera, su historia recuerda que la curiosidad y las ganas de superarse pueden permanecer intactas.

Su caso llegó a oídos de Berlitz Colombia, que decidió apoyarlo para que pueda cumplir este último paso hacia su graduación.

La ayuda consiste en una beca para un curso de inglés en modalidad virtual, con clases en vivo y acompañamiento docente, diseñada para que Alejandro alcance el nivel requerido y pueda culminar su maestría.

“Sabemos que de la mano de usted, don Alejandro, va a alcanzar ese objetivo que tiene de aprender inglés y poder culminar sus estudios”, explicó Catalina Acero, gerente de la compañía en Colombia, en 6AM W.

La noticia lo conmovió profundamente.

“Estoy muy contento, muy feliz por ese logro… siempre he querido hablar el idioma, no solamente ahora que lo requiero para mi titulación”, respondió con emoción.

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Más allá del curso, esta historia habla de dignidad, persistencia y amor por el aprendizaje. Alejandro está enviando un mensaje poderoso a todo un país: Que la edad no limita los sueños.Que aprender sigue siendo posible.Y que cada nuevo conocimiento también es una forma de mantenerse vivo.