Soluciones W: Atrápalo hace posible el último abrazo de Rosi con su madre en España

Gracias a Atrápalo Colombia, Rosibel podrá reunirse con su mamá, que padece cáncer términal. Rosibel, su mamá y Ángela Ruiz, Country Manager de Atrápalo Colombia.

Hay momentos en la vida que no admiten espera. Instantes en los que el tiempo se vuelve urgente y cada minuto pesa como si fuera el último. Para Rosibel Infante, “Rosi”, ese momento llegó con una noticia que nadie está preparado para recibir: su mamá, a miles de kilómetros, enfrenta un cáncer terminal.

Su historia se escuchó en 6AM W, y desde el primer segundo se sintió distinta. No era solo un pedido de ayuda. Era el deseo profundo, casi desesperado, de alcanzar a llegar.

“Mi mamá está en España… está diagnosticada con un cáncer de vías biliares que hizo metástasis en prácticamente todos sus órganos y está en etapa terminal”, contó al aire, con la voz entrecortada.

Rosi tiene 48 años, vive en Bogotá y carga su propia historia de salud: fue paciente oncológica y hoy enfrenta nuevos tratamientos. Desde hace un año no tiene empleo. Antes trabajaba en un call center, pero la vida, como tantas veces, cambió de rumbo sin aviso.

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Mientras tanto, su mamá, de 75 años, está en España, donde viajó hace dos años junto a una de sus hijas en busca de oportunidades. La enfermedad apareció allá, sin previo aviso, como un golpe seco que transformó todo. Hoy ya no está hospitalizada. Está en casa, en cuidados paliativos, en ese punto en el que lo médico cede espacio a lo humano: acompañar, sostener, despedir.

“Los médicos ya… son semanas que le dan a ella de tiempo, cada segundo que pasa es una oportunidad menos que tengo para poder llegar”, dijo Rosi en 6AM W.

La necesidad era clara y, al mismo tiempo, inmensa: un tiquete de avión. Solo eso. Una posibilidad de cruzar el océano para abrazar a su mamá antes de que sea tarde.

“No tengo cómo… lo que quisiera con todo mi corazón es poder comprar ese pasaje de ida para estar con mi mamá”, pidió al aire.

Y entonces pasó algo que, incluso en medio de historias difíciles, sigue sorprendiendo: alguien escuchó. Desde Atrápalo Colombia, aliados de Soluciones W, no dudaron en responder. La decisión fue inmediata, sin condiciones, sin rodeos.

“Queremos decirte que te vamos a ayudar a llegar”, anunció Ángela Ruiz, Country Manager de la marca en 6AM W. En ese instante, el peso de la historia cambió. No desapareció el dolor, pero sí se abrió una puerta. La más importante: la del tiempo compartido.

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Rosi, entre lágrimas, apenas pudo responder. “Gracias, gracias, gracias… todas las bendiciones del cielo para ustedes”, dijo al aire, en una mezcla de alivio y gratitud.

Porque hay ayudas que no se pueden medir en dinero. No son cifras ni cifras equivalentes. Son gestos que llegan justo cuando más se necesitan, cuando el reloj avanza sin pausa y lo único que importa es estar.