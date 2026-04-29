Cerrado punto de venta de agua en Santa Marta por no cumplir las medidas sanitarias
Ante estos hechos se procedió al decomiso de las máquinas de sellado por parte de la Policía y la imposición de medida preventiva por parte de la autoridad ambiental.
En atención a una queja presentada por la comunidad, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – Dadsa, realizó una visita de inspección, vigilancia y control al establecimiento Pure Fresh, dedicado a la venta de agua para consumo humano, con el fin de verificar las condiciones sanitarias e higiénicas en las que operaba.
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Durante la diligencia, los funcionarios de la autoridad ambiental evidenciaron que el establecimiento no cumple con las condiciones sanitarias mínimas exigidas para el desarrollo de su actividad económica, encontrando graves falencias en las condiciones sanitarias e higiénicas para el desarrollo de su actividad, identificando fallas en el manejo y almacenamiento del agua, inadecuadas condiciones en las áreas de captación, tratamiento y envasado, así como la presencia de animales y roedores dentro de las instalaciones.
Asimismo, se detectaron olores ofensivos asociados a un manejo inadecuado de residuos, lo que evidencia el incumplimiento de las normas sanitarias vigentes y representa un riesgo para la salud pública al comprometer la calidad del agua destinada al consumo humano.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...