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29 abr 2026 Actualizado 16:16

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Se conoce identidad de hombre asesinado en Paloquemao : era dueño de restaurantes mexicanos

El hombre tenía uno de sus restaurantes dentro de la plaza de mercado.

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El pasado 25 de abril, sicarios llegaron hasta la Plaza de Mercado Paloquemao en pleno centro de Bogotá y asesinaron a Carlos Gerardo González Guzmán, de 59 años. Un ciudadano mexicano y dueño de la reconocida Taquería DF La Capital del Taco.

Puedes leer: Nuevo sicariato se presenta en el centro de Bogotá: sujetos en motocicleta huyeron

De acuerdo con las autoridades, el hombre se movilizaba en su vehículo particular cuando dos hombres en motocicleta se le acercaron y le dispararon a quemarropa.

El hombre alcanzó a ser trasladado de urgencia en una patrulla de la Policía al Hospital Méderi sin embargo por la gravedad de sus heridas falleció ese mismo día.

Para este 29 de abril los funcionarios del restaurante anunciaron que los servicios estarían cerrados, ya que se rendirán homenajes y se guardará luto.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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