Nuevo sicariato se presenta en el centro de Bogotá: sujetos en motocicleta huyeron

Bogotá D.C

En la tarde de este sábado 25 de abril, se presenta un nuevo presunto caso de sicariato en Bogotá. Los hechos ocurrieron hacia las 5:30 de la tarde en la Carrera 27 con Avenida Ferrocarril.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, sujetos que se movilizaban en una motocicleta disparan contra una persona que estaba en un vehículo en el barrio Paloquemao.

La persona quedó herida y fue trasladada al Hospital de Méderi, uno de los más cercanos. Aunque la víctima fue atendida y estaba recibiendo atención médica, fallece hacia las 6:20 de la tarde.

Los responsables de este hecho huyeron. Las autoridades se encuentran investigando este caso para determinar exactamente qué fue lo que pasó y las móviles de este asesinato en pleno centro de Bogotá.

Este hecho se presenta horas después (en la madrugada de este sábado) de que lanzaran un artefacto explosivo en esta mismo localidad de Los Mártires, al parecer por parte de dos habitantes de calle.