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16 mar 2026 Actualizado 21:49

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Bogotá

Nuevo sicariato en Bogotá: asesinaron a un hombre muy cerca a la Terminal del Salitre

Sobre las 2:00 p.m. se registró un nuevo hecho de sicariato en Bogotá. La víctima fue un hombre de 35 años.

Nuevo sicariato en Bogotá: asesinaron a un hombre muy cerca a la Terminal del Salitre. FOTO: Getty Images / ipopba

Nuevo sicariato en Bogotá: asesinaron a un hombre muy cerca a la Terminal del Salitre. FOTO: Getty Images

Un nuevo sicariato se registro este lunes, 16 de marzo, en Bogotá. El hecho ocurrió en el barrio Salitre, a unas 10 cuadras de la Terminal. Según confirmaron las autoridades a Caracol Radio, la víctima fue un hombre de aproximadamente 35 años.

El hombre estaba hablando por celular cuando recibió varios disparos, en un paradero de buses, en la calle 22d con carrera 69b.

Noticia en desarrollo.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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