Nuevo sicariato en Bogotá: asesinaron a un hombre muy cerca a la Terminal del Salitre. FOTO: Getty Images / ipopba

Un nuevo sicariato se registro este lunes, 16 de marzo, en Bogotá. El hecho ocurrió en el barrio Salitre, a unas 10 cuadras de la Terminal. Según confirmaron las autoridades a Caracol Radio, la víctima fue un hombre de aproximadamente 35 años.

El hombre estaba hablando por celular cuando recibió varios disparos, en un paradero de buses, en la calle 22d con carrera 69b.

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