Santander traza su hoja de ruta al 2050 con nueve misiones para transformar su desarrollo. ¿Cuáles?

En Santander, entidades como Fedesarrollo, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ProSantander y Santander Competitivo, definieron en nueve misiones estratégicas, la hoja de ruta que marcarán el rumbo del desarrollo económico y social de la región hasta el año 2050, orientada a mejorar la competitividad, el bienestar y la sostenibilidad del territorio.

Estas misiones constituyen las principales apuestas del departamento para enfrentar retos estructurales y aprovechar sus potencialidades, con una visión de largo plazo que busca articular esfuerzos públicos y privados en torno a objetivos comunes.

Ximena Cadena, subdirectora de Fedesarrollo, quien presentó las misiones de la estrategia ‘Visión Santander 2050’, destacó que es un propósito colectivo, articulado y técnicamente fundamentado. “Esto no es un actor, es el resultado del trabajo de muchas personas, entidades desde el lado público, privado, niños, mujeres, distintas comunidades que participaron en este esfuerzo. Basado en investigaciones de Mazzucato, de Hausmann y de Hidalgo, son como los autores más académicos en este ámbito”.

Las nueve misiones que tiene Santander como región:

La estrategia está compuesta por los siguientes ejes:

1. Potencial energético sostenible: Santander busca consolidarse como referente en transición energética, diversificando sus fuentes y fortaleciendo una cadena de valor que incluya energías limpias como solar, hídrica e hidrógeno.

2. Innovación y emprendimiento: El departamento pretende posicionarse como un polo de innovación en sectores como salud, energía y agricultura, impulsando el desarrollo tecnológico y la competitividad internacional.

3. Educación y talento: La apuesta se centra en garantizar educación de calidad durante toda la vida, formando capital humano capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y dinamizar la economía regional.

4. Conectividad y logística: Uno de los principales retos será superar el aislamiento mediante una red vial moderna y sistemas multimodales que faciliten el transporte de personas y mercancías.

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5. Inserción en cadenas de valor: Santander busca integrar su producción a mercados nacionales e internacionales, diversificando su economía con bienes y servicios de alto valor agregado.

6. Productividad del campo: El fortalecimiento del sector agropecuario será clave, con énfasis en producción sostenible, seguridad alimentaria y exportaciones de calidad.

7. Gestión inteligente del agua: La meta es garantizar acceso universal a agua potable y saneamiento, además de convertir este recurso en un eje de competitividad regional.

8. Ordenamiento del territorio: Se proyecta un uso planificado y sostenible del suelo, que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental y la gestión del riesgo.

9. Institucionalidad y confianza: El departamento apunta a fortalecer la transparencia, la coordinación institucional y la eficiencia en la ejecución de recursos públicos y privados.

Una visión de largo plazo

La iniciativa Santander 2050 surge como respuesta a la necesidad de convertir diagnósticos históricos en acciones concretas, priorizando inversiones y proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento regional.

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“Básicamente lo que hicimos fue identificar algunos retos importantes que vamos a enmarcar dentro de algunas transiciones que está viviendo el mundo en este momento. A partir de esos retos identificamos las misiones que lo que buscan son aterrizar esos retos y convertirlos en, unas oportunidades que se pueden apalancar con base en los recursos que tiene Santander”, agregó Ximena Cadena, subdirectora de Fedesarrollo, al tiempo que confirmó que cada misión cuenta con la lista de proyectos.

Con estas nueve misiones, según las entidades que elaboraron el documento, el departamento busca no solo cerrar brechas en infraestructura, educación y productividad, sino también posicionarse como un territorio competitivo a nivel nacional e internacional, “con una economía diversificada y sostenible”.