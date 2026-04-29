Más de 30 mil familias han sido beneficiadas con la disminución en el avalúo catastral en Santander. Foto: gobernación de Santander.

Bucaramanga

Luego de que la movilidad en Santander se paralizara durante más de cinco días por parte de campesinos que bloqueaban las vías para pedir soluciones ante los incrementos significativos en los avalúos catastrales en zonas rurales no solo del departamento sino en el país, avanzan las mesas de concertación entre la comunidad y el Instituto Agustín Codazzi y la gobernación como garante.

El gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus, aseguró que los diálogos entre los mandatarios y la comunidad afectada han ido avanzado y ya son más de 30 mil familias a las que se les ha logrado disminuir el avalúo catastral en un 50% y hasta 80%

Según el mandatario, los municipios que han sido priorizados son Lebrija, Páramo, Cabrera y Barichara y quedan entonces 22 municipios en lista.

“Estamos llevando justicia tributaria al campo santandereano. En muchos casos se corrigieron cobros desproporcionados y se ajustaron a la realidad económica de cada región”, indicó el gobernador Díaz Mateus.

Desde la secretaría de planeación de Santander avanzan en los trabajos con la comunidad y el IGAC para garantizar que se puedan revisar los incrementos y que se den las disminuciones si así se considera necesario.