Santa Marta es el nuevo puente del comercio entre Colombia y Venezuela/ Cámara de Comercio de Santa Marta

Santa Marta

La Cámara Colombo Venezolana inauguró su Oficina Regional Caribe en Santa Marta, una apuesta estratégica que fortalece la integración económica entre Colombia y Venezuela y posiciona a la ciudad como un punto clave para los negocios en el Gran Caribe.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Carlos Jaramillo, aseguró que Santa Marta se está consolidando como un punto estratégico para el comercio internacional y la transición energética en el Caribe colombiano.

Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña, aseguró que “no estamos hablando sólo de cifras comerciales; estamos hablando de la posibilidad de que nuestros países logren más desarrollo productivo, más inversión conjunta, más empleo y condiciones para crecer. Cuando dos países como los nuestros reactivan sus lazos económicos, regiones estratégicas como el Caribe son las que sienten primero el reto, pero también identifican primero las oportunidades”.

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En un contexto de reactivación de las relaciones económicas, se estima que el comercio binacional podría alcanzar los US$1.600 millones en 2026. El Caribe colombiano cumple un rol clave en este proceso: en 2025 aportó el 23 % de las exportaciones hacia Venezuela, consolidándose como plataforma natural para la integración.