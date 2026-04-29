Protesta de estudiantes de la Universidad del Pacífico llega al Ministerio de Educación en Bogotá

Buenaventura

Un grupo de estudiantes de la Universidad del Pacífico llegó a Bogotá para protestar frente al Ministerio de Educación, ante la falta de respuestas a la crisis que atraviesa la institución.

Los manifestantes aseguran que, pese a que la universidad se encuentra intervenida por esta cartera, no se evidencian mejoras en la situación interna.

Entre sus principales reclamos figuran la autonomía universitaria y claridad en el manejo de los recursos, al señalar que esto se refleja en problemas como fallas en la infraestructura y limitaciones en las herramientas académicas para el desarrollo de las carreras.

“Necesitamos claridad ante la intervención de nuestra Universidad del Pacífico, necesitamos autonomía universitaria. Como estudiantes nos duele lo que está pasando en nuestra Universidad del Pacífico, nos duele no tener salones adecuados, no tener herramientas para cada una de las carreras”, expresó Fabián Valencia, estudiante.

Los estudiantes señalan que llevan cerca de dos meses en paro pacífico y que, ante la falta de atención, decidieron trasladar su protesta desde Buenaventura a la capital del país. Para lograrlo, aseguran que gestionaron los recursos por su cuenta mediante colectas y apoyo ciudadano.

“Para poder llegar acá nos tocó salir a las calles con alcancía, hacer mochilazo y tocar puerta a la ciudadanía porque están interesados en todo lo que nos está sucediendo. Entonces hoy queremos que el ministro nos dé la cara ya que estamos en Bogotá y que no tenga una excusa para poder escucharnos”, señaló Helen Sánchez, estudiante.

Recalcaron que se trata de la única institución pública de educación superior en la región para muchos jóvenes de Buenaventura, por lo que consideran urgente una solución.