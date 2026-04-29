Precio del café en Colombia HOY 29 de abril según la FNC: Hay nueva baja en las cotizaciones

En portada: Imagen de referencia de un barista poniendo granos de café en una máquina para molerlos (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para este miércoles 29 de abril de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Por lo tanto, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

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Precio del café en Colombia por carga para HOY 29 de abril de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles de la última semana de abril se cotizará en $2,266,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una nueva baja en las cotizaciones, cuando la carga se cotizó en $2,246,000 pesos durante la jornada de ayer.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Este es el valor del grano de café de Colombia en las principales ciudades del país

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para este 29 de abril son:

ARMENIA: Carga: 2,266,500 // Kilo: 18,132 // ARROBA: 226,650

Carga: 2,266,500 // Kilo: 18,132 // ARROBA: 226,650 BOGOTÁ: Carga: 2,265,250 // Kilo: 18,122 // ARROBA: 226,525

Carga: 2,265,250 // Kilo: 18,122 // ARROBA: 226,525 BUCARAMANGA: Carga: 2,264,875 // Kilo: 18,119 // ARROBA: 226,488

Carga: 2,264,875 // Kilo: 18,119 // ARROBA: 226,488 BUGA: Carga: 2,267,250 // Kilo: 18,138 // ARROBA: 226,725

Carga: 2,267,250 // Kilo: 18,138 // ARROBA: 226,725 CHINCHINÁ: Carga: 2,266,375 // Kilo: 18,131 // ARROBA: 226,638

Carga: 2,266,375 // Kilo: 18,131 // ARROBA: 226,638 CÚCUTA: Carga: 2,264,375 // Kilo: 18,115 // ARROBA: 226,438

Carga: 2,264,375 // Kilo: 18,115 // ARROBA: 226,438 IBAGUÉ: Carga: 2,265,625 // Kilo: 18,125 // ARROBA: 226,563

Carga: 2,265,625 // Kilo: 18,125 // ARROBA: 226,563 MANIZALES: Carga: 2,266,375 // Kilo: 18,131 // ARROBA: 226,638

Carga: 2,266,375 // Kilo: 18,131 // ARROBA: 226,638 MEDELLÍN: Carga: 2,265,625 // Kilo: 18,125 // ARROBA: 226,563

Carga: 2,265,625 // Kilo: 18,125 // ARROBA: 226,563 NEIVA: Carga: 2,264,750 // Kilo: 18,118 // ARROBA: 226,475

Carga: 2,264,750 // Kilo: 18,118 // ARROBA: 226,475 PAMPLONA: Carga: 2,264,500 // Kilo: 18,116 // ARROBA: 226,450

Carga: 2,264,500 // Kilo: 18,116 // ARROBA: 226,450 PASTO: Carga: 2,264,500 // Kilo: 18,116 // ARROBA: 226,450

Carga: 2,264,500 // Kilo: 18,116 // ARROBA: 226,450 PEREIRA: Carga: 2,266,375 // Kilo: 18,131 // ARROBA: 226,638

Carga: 2,266,375 // Kilo: 18,131 // ARROBA: 226,638 POPAYÁN: Carga: 2,266,625 // Kilo: 18,133 // ARROBA: 226,663

Carga: 2,266,625 // Kilo: 18,133 // ARROBA: 226,663 SANTA MARTA: Carga: 2,268,125 // Kilo: 18,145 // ARROBA: 226,813

Carga: 2,268,125 // Kilo: 18,145 // ARROBA: 226,813 VALLEDUPAR: Carga: 2,265,750 // Kilo: 18,126 // ARROBA: 226,575

El café ha bajado sus cifras de producción y comercialización

Según un informe de producción estimada de café presentada por la Federación, la fabricación de 2026 alcanzó 2,51 millones de sacos de 60 kg, frente a 3,78 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída cercana al -33,5%.

El pasado marzo, con unos 754 mil sacos elaborados, no corrigió la tendencia, sino que la consolidó, evidenciando que no se trata de un ajuste puntual, sino de una realidad productiva más retadora en el arranque del año.

Informe de producción estimada de café (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Ampliar Informe de producción estimada de café (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Cerrar

Ante esto, Germán Bahamón, gerente de la entidad, mencionó en su cuenta de X que las razones tras esta cifra se deben a la crisis climática que ha sufrido el país:

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