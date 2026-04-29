Pogacar se impone en la primera etapa del Tour de Romandía: así quedó Nairo Quintana en la general

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) consiguió su primera victoria en el Tour de Romandía en la primera etapa completa de la carrera, que se disputará hasta el 3 de mayo, después de atacar en el Ovronnaz y llegar al final al esprint con un grupo reducido.

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Fueron cuatro los ciclistas que alcanzaron la meta en el mismo tiempo. Pogacar fue el primero, asegurando también el maillot amarillo de la prueba.

El segundo lugar fue para el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), y el tercero, para el francés Lenny Martínez (Bahrain). El noruego Jorgen Nordhagen (Visma) tuvo que conformarse con la cuarta plaza. El colombiano Sergio Higuita (Astana) quedó cuarto y Nairo Quintana (Movistar) llegó en el puesto 33 a 5′28″.

La fuga fue madrugadora. Pietro Mattio (Visma), Sam Oomen (Lidl-Trek), Patrick Gamper (Jayco), Louis Vervaeke (Soudal), Roland Thalmann (Tudor), Dillon Corkery y Alexy Faure Prost (Picnic PostNL) se lanzaron por delante del pelotón cuando habían transcurrido poco más de cinco kilómetros.

Los siete escapados afrontaron el circuito inicial de la etapa, tres vueltas con una subida a La Rasse en cada una, con una ventaja consolidada de más de tres minutos sobre el pelotón. El primero que no fue capaz de seguir el ritmo de sus compañeros fue el irlandés Corkery, que se descolgó en el tercer ascenso.

El esloveno atacó a falta de cinco kilómetros para coronar el Ovronnaz, aproximadamente a la mitad de la ascensión, neutralizando a los últimos escapados. A su cambio de ritmo respondió con buenas piernas Lenny Martinez.

Aunque parecía de primeras que no podían seguir su rueda, Florian Lipowitz (Red Bull) y el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar) formaron grupo con los dos de delante antes de la parte más dura de la subida. El esfuerzo para llegar, no obstante, hizo que el de Movistar Team no pudiera llegar a coronar con el resto.

En el llano, el noruego Jorgen Nordhagen (Visma) alcanzó al terceto de delante aprovechando la falta de entendimiento entre sus miembros en los relevos, y juntos llegaron a Martigny. En el esprint final entre los cuatro, Pogacar tiró de potencia para hacerse con la victoria.

Así quedó la general del Tour de Romandía tras la etapa 1

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team 4H00′27″ 2. Florian Lipowitz Red Bull Bora +07″ 3. Lenny Martínez Movistar Team +16″ 16. Sergio Higuita Astana +1′00″ 39. Nairo Quintana Movistar +6′02″

¿Cuándo será la segunda etapa del Tour de Romandía?

La segunda etapa, prevista para este jueves, exigirá al pelotón recorrer 173,1 kilómetros entre las localidades de Rue y Vucherens, en un circuito repleto de colinas y con tres ascensos a Vuillens, de tercera categoría (3,1 kilómetros al 5,4 %)