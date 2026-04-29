Medellín rendirá homenaje a los libreros en los 20 años de la Feria Popular Días del Libro

Medellín

Medellín se prepara para transformar el barrio Carlos E. Restrepo en la librería a cielo abierto más grande del país. Del 22 al 24 de mayo, la Feria Popular Días del Libro celebra sus 20 años bajo el concepto “Las travesías de la lectura”, un viaje que rinde tributo a esos libreros que, hace dos décadas, convirtieron las calles de la ciudad en refugios para la imaginación.

La agenda despliega 300 experiencias gratuitas donde los libros se mezclan con otras artes. Los asistentes podrán pasar de un conversatorio con figuras como Héctor Abad Faciolince o Víctor Gaviria, a talleres de encuadernación, escritura y bordado, explorando el objeto literario desde el papel hasta la tela.

El arte de la literatura colombiana será protagonista, con una nómina de lujo que incluye a grandes escritores como Sara Jaramillo Klinkert, Juan Manuel Roca y Mario Jursich. Sus voces se cruzarán con los sonidos de la Red de Músicas de Medellín, que celebra 30 años de ritmo.

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Para las nuevas generaciones, la feria tendrá un espacio para el lanzamiento del Seminario Creadores MDE, un programa distrital diseñado para que los jóvenes narren sus propias historias y dominen la creación de contenidos digitales.

El cierre de esta fiesta literaria integrará recorridos patrimoniales por la flora y fauna del sector, junto a las propuestas de empresas públicas y privadas, que llevarán desde bibliotecas móviles hasta homenajes a la música urbana. Serán tres días para confirmar que, en Medellín, la lectura es una travesía que se vive en comunidad.