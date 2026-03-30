Cuerpo hallado en el oriente de Caldas podría ser del papá del secretario de Movilidad de Manizales

Manizales

En este momento se está realizando un trabajo de inspección con policía judicial, CTI y bomberos de Victoria, Caldas, junto con familiares del Doctor Juan Carlos Álvarez, padre del reconocido abogado manizaleño Juan Felipe Álvarez, y quien desde el año pasado estaba desaparecido

El trabajo se trata de inspeccionar un cuerpo sin vida el cual fue encontrado por un ciudadano, quien manifestó que dicho cuerpo estaría semi enterrado en inmediaciones de la finca en mención.

Las autoridades hacen presencia en el lugar, donde inicialmente determinarán si efectivamente se trata de un cuerpo humano, y posteriormente se someterá a pruebas con medicina legal, para establecer la plena identidad, y ahí sí descartar o corroborar si se trata de este gran hombre que desapareció sin dejar rastro alguno.

Las autoridades han confirmado que se trata de un cuerpo humano, el cual está en avanzado estado de descomposición y reducción esquelética, por lo cual pese a las altas probabilidades de que sea el señor Juan Carlos, es prácticamente imposible identificarlo, y es irresponsable asegurar de que se trata de él, por ahora los restos permanecerán en medicina legal