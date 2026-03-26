El Hospital Santa Sofía, en Caldas, vuelve a suspender servicios a afiliados de Nueva EPS

Manizales

Hoy a medianoche se cerraron los servicios del Hospital Santa Sofía, en Caldas, a los usuarios de Nueva EPS, pese a diálogos celebrados anteriormente, la eps incumplió los compromisos pactados. Además, la entidad promotora de salud no pagó el 80 % de cifras radicadas por medio del proceso de facturación y tampoco han firmado el contrato para la presente vigencia. Carlos Alberto Piedrahita, gerente del hospital.

“La primera razón para cerrar los servicios es porque después de dos años de negociación, mediando unas tarifas propias de resolución, la hicimos en enero de 2026 y también logramos después de un par de años el aumento de la tarifa del UPC de la Nueva EPS y, de al menos garantizar eso, aún no hemos firmado contrato con la eps. La segunda razón es que con Óscar Galvis, anterior interventor que renunció el pasado viernes, habíamos acordado que, si bien hemos radicado 5.800 millones de pesos, debería pagar el 80 % como ordena el decreto, pero a la fecha solo han girado $ 3.440 millones quedando pendiente un giro de 2.000 millones correspondientes a febrero”.

Otros motivos de cierre

+ De acuerdo a la deuda que supera los $ 21.000 millones que han sido remanentes del 20 % que no pagan, no hay conciliación ni auditoría por dos años de intervención lo que ha conllevado a un cúmulo de deudas que quedan sin pacto.

+ Antes de la intervención, hay una deuda de $ 8.000 millones, en que el Consejo de Estado ha ordenado que se debe pagar y no se ha efectuado.

+ La renuncia de Óscar Galvis, ex interventor de la Nueva EPS, luego de adelantar acuerdos y pactos de pagos.

Como grave, califica Gabriel Antonio Palacio, presidente de la veeduría de usuarios de Nueva EPS en Manizales y Caldas, la reciente decisión, ya que acusa al interventor y a la gerente regional de la Nueva EPS de mentir a los pacientes, ya que la atención en esta parte del país es cada vez complicado.

“No se concibe que el ex interventor Galvis no haya sido sustituido y que la gerente regional de la Nueva EPS, Bertha Sofía, mientan a los prestadores. Con el Hospital Santa Sofía quedaron de enviar hace 15 días los primeros $ 5.000 millones y no cumplieron. Igualmente, los hospitales San Isidro, Avidanti, San Juan de Dios, en Manizales, también están en afugias económicas, por lo que deben cerrar los servicios. Con mentiras, nos quieren llevar a la hecatombe sabiendo que pagamos una mensualidad”.

Desde el comité de gerencia del hospital indicaron por medio de un comunicado que el cierre de servicios será hasta que Nueva EPS salde la deuda y sus respectivas obligaciones contractuales con el hospital.