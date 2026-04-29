Asesinaron a integrante de la JAC de una vereda de Segovia y ya hay desplazamiento de campesinos

Segovia- Antioquia

En las últimas horas se han registrado dos hechos violentos en la zona rural del municipio de Segovia en límites con la población de El Bagre. Primero el asesinato de un campesino y el segundo el desplazamiento forzado de varias familias.

La noche del martes 28 de abril fue asesinado Teodoro Manuel Gamboa Herrera, de 66 años por un grupo armado ilegal que lo sacó bajo intimidación de su casa en la vereda Bocas de Chicamoqué de Segovia. Por ahora no se ha establecido qué grupo armado es el responsable, ya que en la zona delinquen las guerrillas del ELN y las disidencias en confrontación con el Clan del Golfo.

El cuerpo de la víctima integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas de Chicamoqué fue encontrado en la zona con seis impactos de bala que le ocasionaron la muerte.

Estos hechos han generado un desplazamiento forzado de campesinos por intimidaciones de grupos ilegales y 19 familias llegaron a la vecina población de El Bagre. En el corregimiento de Puerto López se registra la presencia de siete núcleos y 12 en la cabecera municipal, de estas siete deberán ser albergadas por la alcaldía. Las otras llegaron a donde familiares o conocidos.

Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación generada por los grupos al margen de la ley que intimida a la población civil generando la salida de familias de sus casas.