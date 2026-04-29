Horóscopo de HOY 29 de abril del Profesor Salomón: Aries y libra es el momento de tomar decisiones

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles, 29 de abril, y menciona que el número de esta fecha representa el poder, la fuerza y la transformación.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas capaces de lograr sus metas sin importar lo complicadas que puedan llegar a ser, a su vez que con capaces de transformar su entorno. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 7978.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros ponerse canela en los zapatos, esto con el fin de llamar la protección y sobre todo la riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el negro.

El número es el 9470.

La fruta es la fresa.

Visitar el altar de la santa celebración.

El código sagrado es el 1021.

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Horóscopo de hoy

Aries

Si tiene proyectos o algo referente a documentos, puede que los próximos días tenga que tomar ciertas posturas o decisiones, esto con el fin de tener una mejor gestión en su vida.

Número: 9950

Tauro

Se le recomienda que no desesperé, no pierda la calma; puede que esté pasando por cosas complicadas, pero la respuesta no es perder el control; en cambio, la tranquilidad y la serenidad son las formas adecuadas de sobrellevar estas situaciones.

Número: 6865

Géminis

Las cartas le lanzan dos recomendaciones cruciales para su vida; se le sugiere que preste mucha atención a su entorno, sobre todo a las personas envidiosas y malintencionadas.

También se le recomienda que realice unos ajustes en su apartado laboral, con el fin de volver las labores mucho más amenas.

Número: 7644

Cáncer

Puede que algunas cosas o personas lo estén atando, por lo que debe identificarlas, ya que no son muy claras del todo. Esto con el fin de realizar un borrón y cuenta nueva sin preocupaciones o malestares.

También se añade que, si ha estado buscando trabajo, existe la posibilidad de encontrar uno en el mes de mayo.

Número: 9895

Leo

Puede que a su vida lleguen una serie de ajustes que le permitirán tranquilidad y sobre todo felicidad; puede que dichos cambios sean en el apartado sentimental o financiero.

Número: 0123

Virgo

Esta semana será de compras y estas serán una inversión grande, por lo que puede estar relacionado con un carro, casa, negocio o algo similar. También algunos integrantes de este signo tendrán movimiento con el amor, así que verán fortalecido su apartado sentimental.

Número: 0562

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Libra

Los astros señalan que existe la posibilidad de que lo estén rodeando ciertas energías negativas provenientes de personas que son poco convenientes; por lo tanto, debe tener mucho cuidado.

También resaltan sobre tomar partido sobre algunos asuntos que pueden estar en desorden, ya que de no hacerlo podrá acarrear algunas consecuencias negativas.

Número: 9814

Escorpio

De acuerdo a los astros, se le pronostica la llegada de muchos cambios en su vida, sin importar en qué apartado; eso sí, se aclara que en su mayoría serán variaciones positivas.

Número: 4209

Sagitario

Si tienes en la mente algún proyecto o idea, puede que sea el momento adecuado de llevarlos a cabo; eso sí, sea prudente con lo que cuentas, ya que algunas personas envidiosas podrían dificultar el llevarlos a cabo.

Número: 7714

Capricornio

Puede que tenga un bajón emocional, pero debe tener en cuenta que pronto se dará una vuelta a su favor.

Tendrá buenas noticias en la parte económica. Esto significará un pilar de suerte y estabilidad para su vida, lo que le ayudará a sobrellevar sus sentimientos.

Número: 9814

Acuario

La abundancia económica puede que haga presencia en su vida dentro de poco; eso sí, habrá tal vez algunos limitantes en algunas cosas, pero tendrá la posibilidad de desarrollar otros asuntos sin estorpercer su cotidianidad.

Número: 5968

Piscis

Puede que este sea el momento adecuado para llevar a cabo algún proyecto o actividad en la que lleva tiempo pensando, ya que las cartas le dan buenos prospectos si los realiza.

Número: 3277

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