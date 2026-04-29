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29 abr 2026 Actualizado 16:24

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Internacional

Autoridades colombianas, ‘clave’ en liberación de empresario secuestrado en Chile, según ministra

El empresario chileno Jorge Vera fue liberado tras siete días de secuestro gracias a la colaboración de Colombia.

Trinidad Steinert. Foto: X Trinidad Steinert..

Trinidad Steinert. Foto: X Trinidad Steinert..

Trinidad Steinert. Foto: X Trinidad Steinert..

Carlos

Jorge Vera, un empresario chileno de 84 años, fue liberado tras permanecer siete días secuestrado con ayuda de las autoridades colombianas.

Según declaraciones de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steintert, y del director de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna, la colaboración de la Policía Nacional de Colombia fue “clave” para liberar a Vera.

“Agradecer la colaboración internacional, que ha sido importantísima en este caso, así que agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia”, señaló Cerna.

Cuatro personas han sido detenidas por este caso: tres extranjeros —de nacionalidad venezolana, en situación irregular en el país— y un chileno.

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