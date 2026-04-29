San Pablo declarado como territorio libre de minas antipersona

San Pablo-Nariño

Gracias a la intervención del Batallón de ingenieros de desminado humanitario, el municipio de San Pablo hoy es un territorio libre de minas antipersonal.

En total fueron intervenidos 48 sectores, logrando la liberación de cerca de 7.000 metros cuadrados de tierra para el libre tránsito de la comunidad que durante muchos años convivió con el riesgo por la presencia de artefactos explosivos no convencionales.

Este proceso es de gran relevancia para los habitantes teniendo en cuenta varios accidentes registrados en esta zona, como el caso de una mujer en el año 2006, en la vereda Altamira, quien resultó gravemente herida tras la activación de un artefacto explosivo que le causó una fractura en la rodilla y secuelas que marcaron su vida.

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Este logro fue posible gracias a un trabajo conjunto entre las autoridades locales y habitantes, mediante estudios no técnicos, reuniones comunitarias y procesos de verificación en veredas como Bateros, Achupallas, Las Palmas, El Diviso, Los Robles, La Florida y Betania, entre otras.

Asimismo, el sector Bellavista, zona de amortiguación del Parque Natural Nacional Complejo Volcánico Doña Juana-Cascabel, un ecosistema estratégico para la región también fue intervenido, contribuyendo no solo a la seguridad humana, sino a la protección ambiental.

Durante un año se realizó un trabajo riguroso en el que se analizó y verificó distintas zonas, descartando la presencia de estos elementos.

Además del desminado, se desarrollaron jornadas de educación en el riesgo. Alrededor de quince mil habitantes se benefician de la liberación de su territorio de minas antipersonal.