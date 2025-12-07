Hallaron un cuerpo embolsado en una vereda de Sabaneta

Sabaneta, Antioquia

Las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo embolsado en la vereda Pan de Azúcar de Sabaneta, hecho que se convirtió en el segundo homicidio del 2025 en este municipio del sur del Valle de Aburrá.

El caso fue reportado al mediodía de este sábado 6 de diciembre, cuando residentes alertaron a la línea de emergencias sobre un bulto sospechoso en una zona verde cercana a la Unidad Residencial La Cumbre.

Cuando la patrulla llegó al lugar, encontró el cuerpo sin vida de un hombre sin identificar, dentro de una bolsa plástica y envuelto en una polisombra negra. El cadáver estaba oculto entre la vegetación, a unos dos metros de la vía.

La Policía adelanta la inspección técnica del sitio y abrió una investigación para determinar la identidad de la víctima, las causas de la muerte y quiénes estarían detrás del crimen.

Otros crímenes

Este hallazgo ocurre cuatro meses después del primer homicidio del año en Sabaneta, registrado el 24 de agosto, cuando fue asesinado con arma blanca Elías Bartolo Causil Ramos, de 65 años, conocido como El Suave, en el barrio El Trapiche.

La Policía aún continúa en la búsqueda del responsable de ese hecho de violencia, que escapó en bicicleta una vez cometió el crimen.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para suministrar información que ayude a esclarecer este nuevo caso.