El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘Fatherland’, la película que retrata la crudeza de la Guerra Fría con una historia humana

Paweł Pawlikowski, guinosta de ‘Fatherland’, dialogó con 6AM W desde el Festival de Cannes y reveló los elementos históricos que usó para recrear la Alemania tras la Segunda Guerra Mundial en la película.

Explicó que la historia se ubica en el “punto más álgido” de la Guerra Fría, donde se enfrentaban dos ideologías: el comunismo y el capitalismo, ambas luchando por la dominación mundial. “Una bastante cruda, la otra muy corrupta”.

Mencionó que la historia evidencia a una Alemania dividida simbólica y territorialmente. “Es un gran contexto histórico en muchos niveles”.

Incluso, mencionó que, si se logra incluir una historia humana para contar la historia, hace que la película funcione a la perfección.

Escuche la entrevista completa aquí: