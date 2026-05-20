Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 may 2026 Actualizado 19:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WInternacional

‘Fatherland’, la película que retrata la crudeza de la Guerra Fría con una historia humana

En ‘Fatherland’ se describe la historia de Thomas Mann y la ‘guerra’ que tuvo él y su familia el dominio de los Nazis en Alemania, además de mostrar un acercamiento humano de la posguerra.

‘Fatherland’, la película que retrata la crudeza de la Guerra Fría con una historia humana

‘Fatherland’, la película que retrata la crudeza de la Guerra Fría con una historia humana

00:00:0003:44
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Paweł Pawlikowski, guinosta de ‘Fatherland’, dialogó con 6AM W desde el Festival de Cannes y reveló los elementos históricos que usó para recrear la Alemania tras la Segunda Guerra Mundial en la película.

Explicó que la historia se ubica en el “punto más álgido” de la Guerra Fría, donde se enfrentaban dos ideologías: el comunismo y el capitalismo, ambas luchando por la dominación mundial. “Una bastante cruda, la otra muy corrupta”.

Mencionó que la historia evidencia a una Alemania dividida simbólica y territorialmente. “Es un gran contexto histórico en muchos niveles”.

Incluso, mencionó que, si se logra incluir una historia humana para contar la historia, hace que la película funcione a la perfección.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0003:44
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir