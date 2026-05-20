“El deshielo” revive las heridas de la dictadura y la memoria pendiente en Chile: Manuela Martelli

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La directora chilena Manuela Martelli presentó su película El deshielo en la sección “Una cierta mirada” y explicó en 6AM W con Julio Sánchez Cristo, que la cinta busca reflexionar sobre el silencio heredado de la dictadura chilena y las deudas pendientes con la memoria histórica.

En entrevista, Martelli aseguró que la historia nace del interés por revisar el pasado reciente de Chile desde la mirada de una niña, como una forma de cuestionar las narrativas tradicionales sobre la dictadura y sus consecuencias sociales.

La infancia como mirada para entender la memoria

Según explicó la directora, la protagonista infantil funciona como un recurso narrativo para “volver a ver” hechos que muchas veces la sociedad da por sentados.

Martelli señaló que buscó romper con las ideas preconcebidas sobre la historia reciente chilena y mostrar cómo el silencio y los traumas familiares siguen presentes incluso décadas después del retorno a la democracia.

Cuál es la relación entre Chile y Alemania en “El deshielo”

Uno de los elementos centrales de la película es la presencia de turistas alemanas en una estación de esquí chilena. Sobre esto, Martelli explicó que encontró similitudes históricas entre Chile y Alemania.

La directora recordó que la caída del Muro de Berlín y la recuperación de la democracia en Chile ocurrieron prácticamente al mismo tiempo, a comienzos de los años noventa.

Para Martelli, ambos países vivieron procesos de transformación política y reconstrucción de memoria que dialogan dentro de la película.

Manuela Martelli advierte retrocesos en memoria y derechos

La directora aseguró que en Chile sí ha habido avances en temas de conciencia social y derechos de las mujeres, aunque considera que todavía persisten dinámicas similares a las del pasado.

Además, expresó preocupación por el actual contexto político chileno y afirmó que aún existen deudas importantes en materia de memoria y justicia.

Martelli cuestionó que todavía haya desaparecidos cuyos casos no han sido resueltos y criticó los obstáculos políticos frente a iniciativas de búsqueda impulsadas en gobiernos anteriores.

“Todavía no sabemos el paradero de muchos desaparecidos”

La directora afirmó que Chile sigue enfrentando heridas abiertas relacionadas con la dictadura y aseguró que el país aún tiene pendientes procesos de verdad y reparación.

“Todavía no sabemos el paradero de un montón de desaparecidos”, señaló Martelli al referirse a las dificultades para avanzar en justicia y memoria histórica.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: