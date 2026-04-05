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06 abr 2026 Actualizado 01:37

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Fómeque celebrará Pizza al Parque y Sopas y carnes en leña, un evento gastronómico y cultural

El 11 y 12 de abril de 2026, el municipio será sede de una experiencia que invita a descubrir la riqueza del municipio.

Fómeque celebrará Pizza al Parque y Sopas y carnes en leña, un evento gastronómico y cultural

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El alcalde Esnéider Acosta habló en A Vivir Que Son Dos Días sobre la tercera edición de Pizza al Parque en hornos de leña, que se realizará el sábado 11 de abril. Este es un evento pensado para compartir en familia o con amigos, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de sabores preparados en hornos de leña. Para el domingo 12 de abril, la programación continuará con sopas y carnes en leña, resaltando la cocina tradicional.

Además, el evento contará con la participación de municipios invitados como Cáqueza, Ubaque y Chipaque, quienes compartirán lo mejor de su gastronomía. Durante las actividades se realizará un concurso en el que jurados profesionales premiarán la pizza más innovadora, mientras que en la categoría de sopas y carnes en leña se reconocerá el plato que mejor conserve el sabor tradicional de cada municipio.

La agenda también incluye actividades deportivas. El 12 de abril se llevará a cabo el segundo circuito departamental de ajedrez, que ya cuenta con cerca de 450 participantes entre niños y adultos. Asimismo, se realizará una carrera por las veredas de Fómeque con recorridos de 6K, 12K, 18K y 48K, la cual reúne aproximadamente a 400 inscritos y propone un recorrido alrededor del municipio.

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