En un corregimiento del Atlántico se roban hasta el 80% del agua potable: anuncian operativos

Autoridades del Atlántico anunciaron operativos en el corregimiento, ubicado en el municipio de Luruaco, considerado como la zona en donde más roban agua potable en todo el departamento.

Se trata de Santa Cruz, que ha sido catalogado como una “situación muy crítica” por parte de las autoridades departamentales debido a que desde el las plantas de tratamiento de agua potable hacia esta zona se distribuye 22 litros por segundo y llegan 5 litros por segundo, es decir, se están robando el 80% del agua.

Así lo afirmó Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del Atlántico en la sesión descentralizada de la Asamblea en este municipio, quien anunció que junto con la Fiscalía se está trabajando para adelantar la judicialización de las personas que se están robando el agua en el departamento.

“El objetivo es que podamos tener acciones que produzcan robarse el agua, es un delito, tiene cárcel y tiene sanción económica y lo que pretendemos es que pueda llevarse hasta el final las consecuencias porque efectivamente lo que necesitamos es que los acueductos no sean intervenidos de manera irregular o ilegal", dijo.

La funcionaria advirtió que los acueductos del departamento del Atlántico están siendo manipulados por “manos inescrupulosas” para regar cultivos, llenar piscinas, entre otras irregularidades.