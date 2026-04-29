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29 abr 2026 Actualizado 16:21

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Dron que paralizó operación de El Dorado por casi una hora era de un particular: Aerocivil

El coronel Andrés Otero confirmó el origen del incidente que llevó a la suspensión de operaciones en la terminal aérea más importante del país.

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En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el coronel Andrés Felipe Otero, director de Servicios a la Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil, se refirió al dron que paralizó la operación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá por casi una hora el pasado 28 de abril.

¿Qué pasó con el dron detectado en el aeropuerto El Dorado?

Según el coronel Otero, el dron pertenecía a una persona particular.

Le podría interesar: “Tenemos sobredemanda: El Dorado se quedó corto hace rato”, advierten controladores aéreos

También confirmó que la intrusión ocurrió alrededor de las 6:42 de la tarde sobre la plataforma internacional de la terminal aérea: “Ante este fenómeno, tuvimos que activar absolutamente todos los protocolos en cuanto a seguridad operacional y suspender momentáneamente las operaciones para evitar cualquier incidente”.

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