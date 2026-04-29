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Dron que paralizó operación de El Dorado por casi una hora era de un particular: Aerocivil

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el coronel Andrés Felipe Otero, director de Servicios a la Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil, se refirió al dron que paralizó la operación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá por casi una hora el pasado 28 de abril.

¿Qué pasó con el dron detectado en el aeropuerto El Dorado?

Según el coronel Otero, el dron pertenecía a una persona particular.

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También confirmó que la intrusión ocurrió alrededor de las 6:42 de la tarde sobre la plataforma internacional de la terminal aérea: “Ante este fenómeno, tuvimos que activar absolutamente todos los protocolos en cuanto a seguridad operacional y suspender momentáneamente las operaciones para evitar cualquier incidente”.

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